Laverita.info - La Cgil blocca gli aumenti nella sanità

Il sindacato di Maurizio Landini e la Uil non firmano il contratto che prevede 172 euro al mese in più a 581.000 tra infermieri e personale non medico. Durissima la Cisl: «Spieghino ai lavoratori perché hanno negato soldi, arretrati, indennità e tutte le innovazioni normative».