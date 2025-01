Ilfattoquotidiano.it - Kvaratskhelia saluta Napoli: prima di volare a Parigi è andato di notte al murale di Maradona – Video

Il momento dei saluti è arrivato. Khvichalascia ilper il PSG. Due anni e mezzo vissuti intensamente – con la vittoria di uno scudetto – meritavano un degno addio. Il georgiano si è recato diin gran segreto (con felpa e cappuccio) aldiche si trova nei Quartieri Spagnoli della città. Le immagini che circolano sui social risalgono a domenica scorsa forse proprio quando la squadra di Conte era in campo per la sfida con il Verona. Il momento perfetto per evitare di essere assalito dai tifosi che l’hanno tanto amato ribattezzandolo Kvaradona.Nel breveil calciatore (vestito d’azzurro) guarda in silenzio ildel numero 10 argentino allargando le braccia. Il gesto di chi vuole essere travolto da tutti i ricordi di queste stagioni, tra gioie e dolori.