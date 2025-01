Calcionews24.com - Kolo Muani Juventus: l’attaccante è arrivato a Torino! Inizia la sua avventura con i bianconeri – VIDEO

Leggi su Calcionews24.com

francese èla suain prestito con iE’ il giorno anche di Randal, secondo acquisto del calciomercato Juve in questa sessione invernale. Secondo quanto raccolto danews24francese è, con il suo sbarco a Caselle. Domani, come avvenuto per Alberto .