Comingsoon.it - Killers of the Flower Moon è stato scritto da Paul Thomas Anderson?

Leggi su Comingsoon.it

Tra le dichiarazioni perplesse dello sceneggiatore accreditato, Eric Roth, e le voci raccolte da World of Reel, pare che il copione definitivo usato da Martin Scorsese per girareof thefosse molto diverso, prima che un non accreditatolo riscrivesse quasi per intero.