Joao Fonseca, ecco di chi è figlio l'astro nascente del tennis. E quando aveva solo 4 anni...

è il nuovodelplanetario. Il brasiliano è riuscito nell'impresa di eliminare dagli Australian Open un top ten del calibro di Andrey Rublev. A soli 18. Un risultato incredibile, se pensiamo alla sua giovane età e al fatto che non è nemmeno tra i 100ti più forti al mondo. Così, il brasiliano diventa a tutti gli effetti il terzo in comodo capace di insidiare il duopolio Jk SInner e Carlos Alcaraz. Ma di strada davanti a sé ne ha ancora tantissima. Brasiliano atipico, soprattutto per la sua storia personale. Niente favelas alla Adriano. Tutto il contrario.è unbene della Rio de Janeiro che conta, scordatevi le favelas e le storie edificanti di riscatto sociale. Il padre Cristiano è il fondatore di Ip Capital Partners, primo hedge found indipendente brasiliano:è cresciuto affacciandosi sulla spiaggia di Ipanema, quella della garota con l'abbronzatura dorata, a 4era già socio del Country Club accanto a casa.