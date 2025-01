Italiano arrestato in Venezuela Tajani convoca incaricato d’affari

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Ho fattore stamani l’delper protestare con forza per la mancanza di informazioni sulla detenzione del cittadinoAlberto Trentini e per contestare l’espulsione di 3 nostri diplomatici da Caracas. L’Italia continuerà a chiedere aldi rispettare leggi internazionali e volontà democratica del suo popolo". Così in un .