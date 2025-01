Infobetting.com - Ipswich-Brighton (giovedì 16 gennaio 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Ci sarà uncol morale alto, ancorché in una posizione di classifica complicata, ad attendere ilsera. La squadra di Kieran McKenna infatti viene dal 3-0 con il quale ha avuto la meglio del Bristol Rovers in FA Cup, ma sopratutto ha portato a casa quattro punti tra Chelsea, battuto 2-0 in .InfoBetting: Scommesse Sportive e