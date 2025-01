Lapresse.it - Inter-Bologna, le probabili formazioni: Thuram e Dimarco dal 1?

Leggi su Lapresse.it

L’questa sera scende in campo contro il. I Nerazzurri a San Siro, alle 20:45, affrontano la squadra di Italiano per recuperare il match della 19a giornata di Serie A., la probabile formazione di InzaghiInzaghi, di fronte all’indisponibilità di Çalhano?lu e Mkhitaryan, out entrambi per infortunio, schiererà Asllani in regia, affiancato da Zielinski e Barella. In difesa molto probabilmente ci saranno Bastoni, De Vrij e Darmian davanti a Sommer. In fascia tornano Dumfries ementre l’attacco verrà guidato dalla coppia Lautaro-. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@, la probabile formazione di ItalianoPer i Rossoblù si prospetta un 4-2-3-1 con Dallinga unica punta.