Inter-Bologna Castro o Dallinga? Un favorito! Bagarre a sinistra

Questa sera l’giocherà contro ilnel recupero della diciannovesima giornata di campionato. Due dubbi per Italiano tra attacco e difesa. In avanti ballottaggio.BALLOTTAGGI – Il prossimo imminente ostacolo dell’si chiama. La squadra di Vincenzo Italiano, reduce dal pareggio per 2-2 contro la Roma, arriva a San Siro con l’obiettivo di fare lo scherzetto ai nerazzurri. I felsinei non possono contare su un titolare in difesa, ovvero Lucumì, perché squalificato. Al suo posto si prepara l’ex Verona e Lazio Casale. Ma Italiano ha ancora dei ballottaggi da dover sciogliere in vista della partita di questa. Uno riguarda l’attacco: ossia puntare ancora su, a segno contro la Roma, oppure su Santiago. L’attaccante argentino, che ha in Lautaro Martinez il suo punto di riferimento, dovrebbe scendere dal primo minuto, come riferisce Andrea Paventi di Sky Sport 24.