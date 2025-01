Calcionews24.com - Infortuni Milan, arriva l’esito degli esami per questi tre giocatori. Conceicao preoccupato in vista delle prossime partite?

Leggi su Calcionews24.com

Infortunati, c’èa cui si sono sottoposti Pulisic, Morata e Thiaw. Ecco le ultime novità per quanto riguarda i rossoneri Secondo quanto riportato daNews24, ci sononovità importanti per quanto concerne glidella squadra rossonera: Malick Thiaw ha riportato una lesione al bicipite femorale sinistro, per lui un nuovo controllo .