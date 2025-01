Tg24.sky.it - Incidente a Roma, morto pedone investito da un'auto

Un uomo èda un'stamattina a. E' accaduto intorno alle 7 in via deignoli. La vittima è un uomo di circa 50 anni, senza documenti,da un 43enne italiano che si è subito fermato a prestare i primi soccorsi. Il conducente dell'è stato accompagnato all'ospedale Sant'Eugenio per essere sottoposto ai test sullo stato alcolemico e tossicologico. Tuttora in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.