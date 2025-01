Ilgiorno.it - Inceneritore più grande. Marcia dei contrari

Continua la battaglia contro l’annunciato ampliamento dell’Ecowatt di Castiraga Vidardo. Questa volta la mossa è del sindaco del paese Emma Perfetti e del sindaco della confinante Sant’Angelo Lodigiano, Cristiano Devecchi, che hanno organizzato, per il 25 gennaio, unaper opporsi al progetto. Ciò con il sostegno del Coordinamento provinciale per il no all’(AmbienteVidardo, Legambiente, WWf, Umanità Lodigiana, Fiab, Picchio Verde, 5R zero sprechi, Zero Waste Italy, Centro ricerche ornitologiche lodigiano). Lapartirà da piazza Cabrini a Castiraga Vidardo, alle 10.30. Quindi il passaggio tra i due paesi e la tappa finale, con presidio, in piazza Libertà a Sant’Angelo Lodigiano. Qui ci sarà divieto di transito e di sosta dei veicoli, con rimozione forzata degli stessi, in via Umberto I, piazza Libertà, via Cesare Battisti.