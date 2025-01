Parmatoday.it - Incendio in via XXIV Maggio: un'auto distrutta dalle fiamme e due danneggiate

Verso le ore 13 di mercoledì 15 gennaio si è sviluppato unin via, nel parcheggio della Casa della Salute. Lesi sono sviluppate, per cause in corso di accertamento, a partire da un'parcheggiata. Il rogo ha completamente distrutto il veicolo ed ha coinvolto anche.