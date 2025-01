Trevisotoday.it - Incendio in azienda durante la posa di una guaina: danni contenuti

Poco prima delle 9:30 di mercoledì mattina, 15 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Morgano a Istrana per del materiale isolante andato a fuoco in un’di lavorazione legnami. Le fiamme rischiavano di creareingenti se avessero raggiungo i materiali prodotti dalla ditta.