Incendi a Los Angeles, Altadena divorata dalle fiamme: la città vista dall'alto

Le riprese aeree su, in California, mostrano la devastazione causata dai graviche hanno colpito diversi quartieri di Los– e dintorni – nell’ultima settimana.Nei roghi che hanno bruciato case e aziende in alcune zone dellacaliforniana sono morte almeno 25 persone, 30 sono ancora disperse e decine di migliaia sono rimaste senza casa. Le primesono divampate il 7 gennaio, alimentate dai forti venti di Santa Ana che hanno messo in difficoltà le operazioni dei vigili del fuoco.Le autorità hanno riferito che glidi Palisades, Eaton, Kenneth e Hurst hanno bruciato un’area di circa 163 chilometri quadrati. Gli investigatori stanno indagando per determinare le cause degliche potrebbero essere i più costosi nella storia della California. Le agenzie governative non hanno ancora fornito stime preliminari dei danni, ma AccuWeather, una società che fornisce dati sulle condizioni meteorologiche e sul loro impatto, stima i danni e le perdite economiche tra i 250 e i 275 miliardi di dollari.