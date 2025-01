Avellinotoday.it - Inaugura nuovo supermercato ad Atripalda

Leggi su Avellinotoday.it

Da martedì 21 gennaio,(AV) accoglie ilMaxistore Decò in via Appia, 17, un luogo dove la spesa diventa un’esperienza piacevole e conveniente.Il negozio, sarà operativo con orario continuato dal lunedì al sabato (8:00-20:30) e domenica (8:30-13:30). Una nuova destinazione per.