Europa.today.it - Il prezzo del burro è fuori controllo

Leggi su Europa.today.it

Su tartine, nei biscotti, nei dolci del Natale per antonomasia, panettone e pandoro. Dise ne usa tantissimo durante le festività, ma il conto, per consumatori e pasticcieri, è tutt'altro che dolce. Anzi, è salatissimo. Ilnon è da solo in questa impennata dei prezzi che, regolarmente.