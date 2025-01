Lanazione.it - Il Prato Nord U21 espugna il fortino Hitachi

Il posticipo del lunedì ha offerto agli spettatori ben otto reti complessive, rimescolando le carte e dando uno scossone anche alla zona playoff. E fra poco arriverà il momento di pensare al prossimo turno, per un torneo sempre più combattuto. E’ il punto sulla quattordicesima giornata del girone pratese di Terza Categoria, completata in via definitiva due giorni fa. L’ultima squadra in ordine cronologico a sorridere è il San Lorenzo Campi Giovani, dopo il 5-3 pirotecnico esterno inflitto al Firenze(con Zanca autore di una tripletta). Un successo che consente al sodalizio campigiano di fare un netto balzo in avanti in classifica, agganciando La Libertà Viaccia al terzo posto con 27 punti (davanti al duo formato da Las Vegas ed Atletico Esperia a quota 26). E su queste basi potrebbe riaprirsi anche la lotta per il vertice: il Tobbiana primo della classe continua a fare l’andatura mantenendosi al comando con 33 punti, seguito a quota 30 dalla Polisportiva Carraia.