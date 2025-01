Liberoquotidiano.it - "Il posto che l'Italia merita nel mondo": Meloni, promessa agli italiani nel giorno del 48esimo compleanno

Leggi su Liberoquotidiano.it

"E sono 48! Grazie a tutti per la forza e l'energia che mi date. Finché voi ci siete, continuerò a dare il massimo per restituire all'ilchenel". Lo scrive la premier Giorgiasui social, pubblicando una sua foto con in mano un mazzo di fiori a tinte tricolori, ricevuto ad Abu Dhabi, dove ha partecipato al summit della Sustainability Week. Gli auguri al premier sono arrivati anche dai suoi alleati di governo. Come il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che su X ha scritto: "Cara Giorgia, buon!". "BuonGiorgia. Gli anni trascorsi sono il passato, tu invece sei presente e futuro". Così, in un post su X, la ministra del Turismo Daniela Santanchè. E sono 48! Grazie a tutti per la forza e l'energia che mi date. Finché voi ci siete, continuerò a dare il massimo per restituire all'ilchenel