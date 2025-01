Il Napoli punta Garnacho per il dopo-Kvaratskhelia | trattativa complessa ma aperta

Leggi su Dailynews24.it

Con l’addio imminente di Khvicha, in procinto di trasferirsi a Parigi, ilsi muove per individuare un sostituto all’altezza. La priorità per il tecnico azzurro Antonio Conte è Alejando, ma portare l’attaccante argentino all’ombra del Vesuvio non sarà un’impresa semplice. Ancora nessuna intesa Secondo quanto riportato da Repubblica, le due società non .L'articolo Ilper ilma