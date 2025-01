Fanpage.it - Il governo Meloni è in ritardo sugli asili nido, dice l’Upb: rischia di saltare la scadenza del Pnrr

Entro la metà del 2026, l'Italia dovrebbe avere 150mila posti in più negli. Per raggiungere questo obiettivo ci sono 3,24 miliardi di euro del. Ma i lavori sono in, e finora è stato speso solo un quarto dei soldi a disposizione. Lo ha segnalato l'Ufficio parlamentare di bilancio.