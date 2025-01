Sport.quotidiano.net - Il giudice sportivo. Un turno di squalifica per capitan Visciano

In serie D ilha fermato per uncinque giocatori del girone F, tra questi c’è anchedella Civitanovese che salterà il match di domenica al Polidoversarà ospite Roma City, la società laziale non potrà contare su Trasciani. Invece la capolista Samb non disporrà di Zini nella partita casalinga contro il Notaresco, il quartoto del girone è Imbriola del Castelfidardo che sarà impegnato nella trasferta a Teramo. L’Atletico Ascoli dovrà rinunciare a Vechiarello a Fermo.