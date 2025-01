Romatoday.it - "Il Cortile" all'Argot Studio di Roma

Leggi su Romatoday.it

Tra verità e surrealismo, tre uomini-bambini in una discarica, con il ritmo di Beckett e l’umanità della Sicilia: la Compagnia Scimone Sframeli va in scena con Il(Premio Ubu 2004 come miglior testo italiano) all'di, dal 16 al 19 gennaio. Con Francesco Sframeli.