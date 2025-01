Palermotoday.it - Il contrabbando era un affare di famiglia, così il "re delle sigarette" di Palermo riforniva tutta l'Italia

Leggi su Palermotoday.it

Sembrano scene degli anni Settanta, gli anni in cui intere famiglie vivevano vendendodiagli angolistrade. Invece è la Sicilia del 2024. Un business che non solo non si è mai fermato, ma che tutt'oggi frutta milioni di euro, riuscendo a unire due continenti: Africa.