Lecceprima.it - Ho cronometrato il tempo per un prelievo di sangue in ospedale: quasi 3 ore uscendo di casa all’alba

Leggi su Lecceprima.it

LECCE – Per l'angoscia di perdere una intera mattinata in un, sempre più spesso ci rivolgiamo ai laboratori di analisi privati. Così ho fatto questo "esperimento", cronometrando ilche si impiega per un ordinario appuntamento con la prevenzione medica nella sanità pubblica.