Calcionews24.com - Hellas Verona, contro la Lazio la prima gara della nuova proprietà. Il comunicato motivazionale della squadra gialloblu

Leggi su Calcionews24.com

lasarà lapartita degli scaligeri con laamericana di Presidio Investors: ilQuellalasarà lapartita per il nuovoamericana Presidio Investors, in cui ci sarà l’ex CEORoma di Pallotta, Italo Zanzi, come amministratore delegato. Ecco ilsocietà– «Presidio Investors, .