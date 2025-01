Bolognatoday.it - Gli imballi di scarto diventano "sacchi del rusco": accordo firmato

Leggi su Bolognatoday.it

Un nuovotra Sacme e Aliplast (Gruppo Hera) che coinvolge la Grande Distribuzione Organizzata (GDO). Le catene di supermercati potranno trasformare i propri scarti di imballaggi in plastica, in particolare film in LDPE (polietilene a bassa densità), inpattumiera, o del "".