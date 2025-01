Liberoquotidiano.it - **Giustizia: lapsus Nordio, 'rammarico per non aver potuto partecipare a tutte le udienze'**

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 15 gen. (Adnkronos) -del ministro della Giustizia, Carlo, in aula alla Camera. Dopo che diversi esponenti delle opposizioni hanno criticato il titolare di via Arenula per nonpartecipato alle sedute in Parlamento sulla riforma della giustizia, il ministro dicendosi "rammaricato" è incappato in un: "Ilè anche mio per nonle.". Brusio nell'emiciclo di Montecitorio e il presidente di turno, Giorgio Mulè, interviene: "Sono le sedute, ministro. Unche ricorda una lunghissima carriera".