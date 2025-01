Liberoquotidiano.it - Giustizia: Bonafè, 'no al sorteggio per la selezione dei componenti del Csm'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Il criterio delper ladeidel Csm non garantisce né il merito né la competenza. È incomprensibile come un governo che si dichiara attento al merito faccia un passo indietro di questa portata, affidando alla fortuna e al caso un ruolo così cruciale", ha dichiarato la capogruppo democratica in Commissione Affari Costituzionali della Camera, Simona, durante il suo intervento in Aula.ha ribadito l'opposizione del Partito Democratico a questa modalità di, sottolineandone la “contrarietà al principio di rappresentanza, elemento fondante di tutti gli organismi collegiali previsti dalla Costituzione. La stessa Corte Costituzionale aveva già espresso perplessità su questo metodo, evidenziandone le criticità", ha ricordato