Lapresse.it - Giorgia Meloni compie 48 anni, il post social: “Qui per ridare all’Italia il posto che merita”

Leggi su Lapresse.it

La presidente del Consiglio,48e ringrazia i fan per gli auguri con unsui. “E sono 48! Grazie a tutti per la forza e l’energia che mi date. Finché voi ci siete, continuerò a dare il massimo per restituireilo chenel mondo”, ha scritto la premier, pubblicando una foto in cui tiene in mano un mazzo di rose con i colori della bandiera italiana.