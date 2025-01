Gianluca Casiraghi alla direzione finanziaria del Gruppo Carraro

Leggi su Ildenaro.it

è il nuovo Chief Financial Officer del. Nato nel 1971,ha conseguito una laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Torino. Vanta oltre vent’anni di esperienza in ruoli di leadership nelle Direzioni Amministrazione, Finanza e Controllo di realtà industriali internazionali complesse. Dopo aver iniziato la sua carriera nel controllo di gestione,ha assunto ruoli di crescente responsabilità, consolidando una significativa esperienza presso CNH Industrial, fino a diventare prima Cfo di FPT Industrial e poi dell’area Emea per la stessa CNH Industrial; a seguire ha poi ricoperto il ruolo di Group Cfo in Tesmec Spa, Marelli Electric PowerTrain e Denso Thermal Systems.L'articolodelproviene da Ildenaro.