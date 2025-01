Zonawrestling.net - GCW: Baron Corbin debutterà in GCW in un “Bloodsport rules match”

Leggi su Zonawrestling.net

Come sappiamo,ha lasciato la WWE lo scorso mese di novembre a seguito della scadenza del suo contratto e del mancato rinnovo. Ora, si appresta a tornare sul ring e lo farà in GCW in occasione dell’evento “The People vs GCW” in programma il 19 gennaio prossimo. Suo avversario niente meno che Josh Barnett., vero nome Tom Pestock,in GCW il 19 gennaio. Nell’occasione affronterà “The Warmaster” Josh Barnett in un. L’ex WWE tornerà quindi sul ring per la prima volta dall’addio alla WWE avvenuto lo scorso mese di novembre. Ricordiamo che nel frattempoha recentemente trionfato nel IBJJF Tampa International Jiu-Jitsu Tournament. Qui sotto il post dell’annuncio.I asked for a challenger and one has arrived.