GAZZETTA – Garnacho stregato dal Napoli | Vuole giocare nel tempio di Maradona

dal: “neldi”">Ladello Sport svela il retroscena: l’argentino del Manchester United affascinato dalla possibilità dial.Ilaccelera per il dopo Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato da Ladello Sport, Alejandroavrebbe aperto in maniera decisa al trasferimento in azzurro, con il fascino delun ruolo chiave nella sua scelta.Un’apertura arrivata durante la cena di lunedì a Barcellona, dove il ds Giovanni Manna ha incontrato l’entourage del talento del Manchester United. Il dirigente azzurro, dopo il vertice con Campos a Montecarlo per definire il passaggio di Kvaratskhelia al PSG, ha immediatamente accelerato per il sostituto.“ha aperto all’ipotesi, forse anche stuzzicato dall’idea di poter diventare grande nello stadio intitolato al mito di ogni argentino, Diego Armando”.