Liberoquotidiano.it - Gaza, raid di Israele nella notte: uccisi almeno 23 palestinesi

didove gli attacchi aerei dihanno colpito due case nel centro uccidendo17e ferendone altri sette. I corpi di 11 persone sono stati portati all'Ospedale dei Martiri di Al Aqsa dopo che un attacco ha distrutto una casa a Deir al-Balah. Un altroha ucciso sei persone nel campo profughi di Nuseirat e ne ha ferite altre sette, secondo l'ospedale Awda, che ha ricevuto le vittime. Tra i feriti c'era anche Khaled Rayan, capo del reparto infermieristico dell'ospedale. Gli attacchi israeliani agiornata di ieri avevano ucciso18 persone, tra cui due donne e quattro bambini. Secondo quanto dichiarato dall'esercito d'(Idf), nel corso delle ultime 24 ore l'aeronautica militare ha effettuato attacchi aerei su oltre 50 obiettiviStriscia di, tra cui "gruppi terroristici di Hamas e della Jihad islamica palestinese" e uno degli attacchi "aveva come obiettivo un importante terrorista che operava in una ex scuola diCity".