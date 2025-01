Gaza Palazzo Chigi | bene accordo per cessate fuoco e rilascio ostaggi

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 15 gen. (askanews) – “L’Italia accoglie con grande favore l’annuncio di unper unile ildeglinelle mani di Hamas e si congratula con Egitto, Qatar e Stati Uniti per il risultato raggiunto dopo un lungo impegno negoziale che il Governo italiano, anche in qualità di Presidenza del G7, ha sempre sostenuto con convinzione”. E’ quanto affermaChjigi in una nota. “L’Italia – prosegue il comunicato – ha seguito da vicino sin dall’inizio la dolorosa vicenda deglinelle mani di Hamas e si aspetta ora che tutti glipossano finalmente tornare alle loro famiglie. Ililfornisce un’importante opportunità per aumentare in maniera consistente l’assistenza umanitaria alla popolazione civile di. L’Italia continuerà a impegnarsi in questo ambito, anche attraverso l’iniziativa ‘Food for’ incentrata sulla sicurezza alimentare e la salute”.