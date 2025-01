Anteprima24.it - Furto aggravato, tre arresti al centro commerciale di via Val Fortore

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoTre persone arrestate perdella Squadra Mobile di Benevento diretta dal vice questore Flavio Tranquillo.È accaduto neldi via Valnel tardo pomeriggio di ieri. I tre cittadini di nazionalità rumena, eludendo i controlli con borse schermate, si erano presentati in uno degli esercizi commerciali della struttura al fine di sottrarre capi di abbigliamento di notevole valore. Gli ispettori della Mobile sono riusciti a capire il modus operandi e fermare i tre percon destrezza.L'articolo, trealdi via Valproviene da Anteprima24.it.