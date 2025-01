Triesteprima.it - Fuga di gas a Gorizia, evacuata un'anziana

Leggi su Triesteprima.it

- Nel tardo pomeriggio del 14 gennaio, una squadra dei vigili del fuoco del comando di, è intervenuta in Via Boccaccio aper la segnalazione di odore di gas in strada e all'interno di un appartamento. Giunti sul posto i pompieri hanno eseguito le ricerche della perdita.