Anteprima24.it - FOTO- 35 ore di lavoro: i Vigili del Fuoco spengono l’incendio

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIdeldi Avellino dopo circa 35 ore dihanno ultimato intorno alle ore 14’00 di oggi 15 gennaio le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del capannone adibito a deposito andato anel comune di Sperone la notte di ieri. Per lo spegnimento degli ultimi focolai, la squadra del Comando di via Zigarelli ha utilizzo lo schiumogeno, un agente estinguente che agisce per soffocamento. Imponente è stato il dispositivo di soccorso messo in campo daideldi Avellino supportati anche dai Colleghi del Comando di Napoli.Intanto Nei pressi del luogo del, è stato attivato dall’Arpac un campionatore d’aria ad alto flusso per la ricerca di diossine e furani aerodispersi. I risultati degli accertamenti in corso verranno diffusi non appena disponibili.