Napolitoday.it - Folorunsho si presenta alla Fiorentina: "A Napoli ero finito nell'oscurità e io ho voglia di giocare"

Leggi su Napolitoday.it

"Anon c'è qualcosa che non ha funzionato, ma semplicemente la squadra sta facendo molto bene. Lo dimostrano i numeri e la classifica. Ci sono anche gli interessi personali di un calciatore e si può prendere la decisione di lasciare in club in cui sei poco considerato e stai avendo a.