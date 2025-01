Calcionews24.com - Fiorentina, Gudmundsson, Colpani e Gosens deludono: e a giugno sui riscatti c’è il dubbio

Leggi su Calcionews24.com

, i dubbi dei viola su: arrivati in estate per alzare l’asticella, ora inon sono così certi In casaè arrivato Folorunsho ma, come riportato da la Gazzetta dello Sport, più del mercato di gennaio, quello che preoccupa sono gli acquisti estivi, in particolare