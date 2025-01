Pisatoday.it - 'Evento Sia', a Riglione la nuova attività specializzata in oggettistica e allestimenti per feste

Leggi su Pisatoday.it

Unainper eventi. Questo è "Sia", progetto che nasce a, in via Fiorentina 441, dalla determinazione e dalla passione dell'imprenditrice Silvia Cotelea, che ha trasformato il suo sogno in una realtà concreta. Al taglio del.