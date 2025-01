Evade da domiciliari e colpisce negoziante con mazza da baseball

Leggi su Anteprima24.it

dai, entra in un bar con unada, colpiscce il titolare solo perchè gli aveva chiessto cosa ci facesse con quell'arnese e alla fine lo prende anche a morsi sull'orecchio. E' accaduto a Casalnuovo di Napoli. 'Protagonista' della vicenda un uomo di 24 anni che dopo l'aggressione, come se nulla fosse successo, è tornata a casa. E' lì che i carabinieri della locale tenenza lo hanno arrestato per evasione, resistenza e lesioni. Durante le operazioni uno dei militari, nel tentativo di bloccare l'uomo, è stato anche spintonato violentemente. Ilè stato trasferito in ospedale in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. Per il carabiniere 5 giorni di prognosi. L'arrestato è in attesa di giudizio.