Bolognatoday.it - Euroleague, la Virtus resta in partita ma cede nei minuti finali: vince lo Zalgiris Kaunas

LaSegafredo Bologna si arrende per 77-68 nel Round 21 di Turkish Airlinessul campo dello, scendendo ad un record di 6-15 in classifica. Ai bianconeri non sono bastati i 18 punti con 5 rimbalzi e 9 falli subiti (27 di valutazione) di Cordinier, seguito dai 12.