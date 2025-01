Casertanews.it - Estorsione all'imprenditore, processo in abbreviato per ras dei Belforte e suo nipote

Leggi su Casertanews.it

Saràinper il ras deiGiovanni Anziano e suoAntonio Amoriello, di 36 anni. Il gip Maria Laura Ciollaro ha fissato per la fine di marzo ila carico dei due per valutare la richiesta dipresentata in seguito alla notifica del decreto di.