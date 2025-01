Ilmessaggero.it - Elisabetta Franchi, stalking all'ex amica: «Pensava fosse l'amante del compagno». La stilista rischia il processo

Leggi su Ilmessaggero.it

Guai in vista per lacheunperai danni di una sua ex consulente: la Procura di Bologna col pm Luca Venturi e la squadra mobile della.