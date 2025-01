Monzatoday.it - È a Monza la pizzeria più amata dagli italiani

Leggi su Monzatoday.it

È monzese il terzo ristorante più amato. Almeno così è per la la classifica The Fork sui 100 ristoranti più apprezzati in Italia. La classifica, appena pubblicata, prende in esame 25 mila ristoranti. E da questa classifica è emerso che il terzo ristorante più amato dai clienti è.