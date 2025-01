Lanazione.it - Donazioni e trapianti, i toscani i più generosi

Crescono in Italia ledi organi e ie nel report nazionale sui dati, presentati dal Ministero, svetta la Toscana, tra tutte le regioni, per numero di. L’attività di donazione della regione è infatti anche per il 2024 la più alta d’Italia, superiore pure rispetto a gran parte dei Paesi europei. Un risultato che è la conseguenza dellatà delle persone, dell’attività di sensibilizzazione alla cultura del dono che Regione, Organizzazione toscana, coordinamenti locali, associazioni e scuole promuovono, ma anche di procedure consolidate e ben oleate. “Si tratta di numeri importanti, che raccontano un sistema complesso che funziona e che, nel caso della Toscana, può contare su una rete strutturata con una tradizione e una storia consolidata alle spalle ma che ha saputo nel tempo maturare ulteriormente – commentano il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessore alla salute, Simone Bezzini – I risultati raggiunti sono la conferma dell’ottima organizzazione del nostro sistema, ma anche dell’attività delle associazioni e tutti gli attori che fanno divulgazione“.