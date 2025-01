Ravennatoday.it - Dissesti in via Punta Stilo, Ancisi (LpRa): "Le auto frenano e sprofondano nelle buche"

Leggi su Ravennatoday.it

Una strada "ridotta ai minimi termini da un intenso traffico veicolare, tra cui numerosi mezzi pesanti del vicino mercato ambulanti". Questo, secondo la segnalazione di Alvaro, capogruppo in Consiglio comunale della Lista per Ravenna, è la situazione in cui versa viafa.