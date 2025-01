Padovaoggi.it - "Diamanti" al Teatro ai Colli

Leggi su Padovaoggi.it

" alaiil 9 febbraio 2025. Un regista convoca le sue attrici preferite, quelle con cui ha lavorato e quelle che ha amato. Vuole fare un film sulle donne ma non svela molto: le osserva, prende spunto, si fa ispirare, finché il suo immaginario non le catapulta in un’altra.