Casertanews.it - Devono riparare un guasto alla tubatura del gas ma danneggiano la condotta idrica

Leggi su Casertanews.it

Peruna perdita di gas si danneggia la retee ora si rischia di rimanere senz'acqua. Disagi in vista per i cittadini di Riardo. Questa mattina il personale della ditta Italgas, come comunicato dal sindaco Armando Fuscocittadinanza, era intervenuto a seguito dell'accertamento.